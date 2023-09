Jazz und Vollmondführung: Das bietet der Kulturherbst Schrobenhausen

Der Herbst steht vor der Tür und in Schrobenhausen ist kulturell einiges geboten. Diverse Jazzkonzerte finden am Wochenende statt sowie eine Vollmondführung in Hinterkaifeck.

Das kommende Wochenende ist nicht nur lang sondern es besteht die Möglichkeit den Kulturherbst in Schrobenhausen voll auszukosten. Von Konzerten zu Führungen bei Nacht ist einiges geboten.

Kieran Goss & Annie Kinsella: Am Freitag, 29. September, um 20 Uhr spielen Kieran Goss & Annie Kinsella im Herzog-Filmtheater. Der irische Singer/Songwriter Kieran Goss und die Sängerin Annie Kinsella haben letztes Jahr ihr erstes Duo-Album „Oh, The Starlings“ veröffentlicht und präsentieren jetzt das neue Programm. Songs, Geschichten und Harmonien aus Irland entführen das Publikum an diesem Abend in eine andere Welt. Einlass ist um 19 Uhr, Tickets zum Preis von 25 Euro zzgl. Gebühren gibt es im Vorverkauf online unter ticket.noisehausen.de oder bei „The Brown Bag“.

Nik Richters Jazz-Fakers: Mit Nik Richter steht am 1. Oktober ein altbekannter Musiker in einer neuen Formation auf der Bühne. Die Jazz-Fakers sind ein Jazzquartett, das sich erst im Juni dieses Jahres gegründet und dem Jazz der 50er bis 80er Jahre verschrieben hat. Die Band spielt überwiegend eigene Stücke, die größtenteils der Feder von Nik Richter stammen. Musikbegeisterte dürfen sich an diesem Morgen über musikalische Einflüsse von Wes Montgomery bis zu George Benson, von Miles Davies und Peter Green bis hin zu Herbie Hancock freuen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr im Kunsthof in der Lenbachstraße 40 statt. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Musiker sehr. Um Anmeldung über vhs-sob.de wird gebeten.

Vollmondführung nach Hinterkaifeck: Für Sonntagabend steht ein Programmpunkt der ganz anderen Art an. Hinterkaifeck bei Nacht. Maria Weibl bietet an diesem Abend eine Vollmondführung an den Tatort des Verbrechens von 1922 an. Die Landkreisgästeführerin kennt die alte Geschichte des ungeklärten Mehrfach-Mordes aus dem vergangenen Jahrhundert. Auf ihren Wanderungen rund um den Ort des Grauens informiert sie die Teilnehmer über die möglichen Hintergründe, Spekulationen und Theorien der Tat. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr vor der Kirche in Waidhofen. Anmeldung über Tel. 08252 / 34 22.

Kiesewetters GammaRama: Seit 2011 dringt das GammaRama zu einem noch unbekannten musikalischen Kern vor und entwickelt stetig seine Vision von zeitgenössischem Jazz. Eine gewisse Verstrahlung wird dabei von den vier Beteiligten Jan Kiesewetter (Saxophone, Klarinetten), Bernd Huber (Gitarre), Uli Fiedler (Kontrabass), Tilman Herpichböhm (Schlagzeug) wissentlich in Kauf genommen. Das dritte Album „The Return“ war nur eine Frage der Zeit und ist laut Deutschlandfunk Kultur eines, „auf dem der Jazz besonders bunt schillert“. Das Konzert findet am 2. Oktober im Herzog-Filmtheater statt, Beginn ist um 20 Uhr. Karten für das Konzert gibt es zum Preis von 20 Euro unter vhs-sob.de.

Ausblick auf die kommenden Tage: Christoph Scholter eröffnet am Freitag, 6. Oktober, mit einer Vernissage in der Galerie des Kunstvereins seine aktuelle Ausstellung.

Alle Informationen zu diesen und den kommenden Veranstaltungen des Kulturherbstes sowie den Vorverkaufsstellen finden Sie unter www.schrobenhausen.de/kulturherbst. (AZ)