Kulturherbst Schrobenhausen geht in die zweite Runde

Von September bis Dezember gibt es in wieder zahlreiche Kulturhighlights in Schrobenhausen. Zum ersten Mal dauert der Kulturherbst mehrere Monate.

In Schrobenhausen finde heuer wieder der Kulturherbst statt. Entgegen der Veranstaltungsreihe des Vorjahres, die nur auf den Monat Oktober beschränkt war, bietet der Kulturherbst in diesem Jahr von Anfang September bis Anfang Dezember ein vielfältiges Programm von musikalischen Highlights, Theatervorstellungen, Kunstausstellungen, Workshops über Lesungen und vieles mehr. Mit dem Kulturherbst versuchen die Veranstalter die reiche kulturelle Szene der Region zu präsentieren. "Der Kulturherbst bietet uns eine einzigartige Plattform, um die Werke vieler unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler zu präsentieren und ihr Schaffen zu würdigen", sagt Bürgermeister Harald Reisner über die Fortführung der Veranstaltungsreihe.

So hat Schrobenhausens jüngster Kunstpreisträger Jörg Weber einige spannende Projekte im Gepäck, beginnend mit „Kiesewetters GammaRama – The Return“, das am 2. Oktober im Herzog-Filmtheater stattfindet. Die Stadtbücherei konnte für SOB LIEST.2023 Peter Prange, einen Bestseller-Autor gewinnen, der am 20. Oktober einige Passagen seines neuesten Werkes vorstellt. Andy Baierl zaubert aus seiner Trickkiste ebenfalls wieder mehrere Acts und hat unter anderem die "Pawn Painters" für den 21. Oktober ins Jugendzentrum eingeladen.

Kulturherbst Schrobenhausen dauert mehrere Monate

Ermöglicht wird der Kulturherbst durch die Zusammenarbeit von vielen Kulturschaffenden, Organisatoren, lokalen Unternehmen, Sponsoren und vor allem dem Team der VHS um Jana Gerstmair. „Kultur belebt unserer Stadt auf einzigartige Weise“, darüber sind sich Jana Gerstmair und Thomas Zaum, die im Hintergrund der Veranstaltungsreihe die Fäden ziehen, einig. „Sie verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg.“

Eröffnet wird der diesjährige Kulturherbst am 8. September um 19 Uhr in der Galerie des Kunstvereins mit einer Vernissage zur Ausstellung von Peter Knuhr. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und Tickets sind der Webseite www.schrobenhausen.de/kulturherbst oder auf der Website der VHS unter www.vhs-sob.de zu finden. (AZ)

