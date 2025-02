Lastwagenfahrer fährt mit 2,3 Promille Metallständer um

Zeugen meldeten der Polizei am Samstag gegen 20.30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Innenstadt von Schrobenhausen. Ein Lastwagen hatte dort beim Rückwärtsfahren einen Metallständer übersehen, so dass dieser beschädigt wurde. Vor Ort konnte der Lastwagen durch die Funkstreife in der Nähe der Unfallstelle ausfindig gemacht werden, berichtet die Polizei. Den Beamten fiel bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch bei dem 24-jährigen Fahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte schließlich rund 2,3 Promille an. Daraufhin musste der Fahrzeugführer zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)

