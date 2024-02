Erfolglose Autodiebe: Unbekannte wollen BMW mit Keyless-Go stehlen

Unbekannte wollten in Lenting und Schrobenhausen zwei Autos stehlen. Doch sie hatten offenbar nicht mit den aufmerksamen Nachbarn gerechnet.

In der Nacht auf Montag wollten Unbekannte in Schrobenhausen und Lenting zwei Autos stehlen. Allerdings scheiterten beide Versuche. Jetzt ermittelt die Kripo in Ingolstadt.

Die Diebe wollten in Lenting einen BMW mit Keyless-Go-System stehlen

Im ersten Fall wurde eine Anwohnerin der Jurastraße in Lenting gegen 3.30 Uhr durch ihren Hund geweckt. Sie bemerkte daraufhin eine Person in ihrem Garten. Der Bewegungsmelder und die laute Rufe der Bewohnerin vertrieben den Unbekannten. Der soll rund 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke, außerdem hatte er einen dunklen Rucksack mit dabei. Vor Ort bemerkte die Polizei dann wenige hundert Meter entfernt einen beleuchteten BMW mit offener Fahrertür. Es stellte sich heraus, dass der Halter das Auto am Abend zuvor an einer anderen Stelle versperrt abgestellt hatte.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Montag gegen 1 Uhr in der Auenstraße in Schrobenhausen. Hier bemerkte ein Anwohner zwei Täter, die sich am BMW X5 des Nachbarn zu schaffen machten. Als der Zeuge die Männer ansprach, flüchteten sie mit einem schwarzen Avant oder VW Touareg.

In beiden Fällen waren die Fahrzeuge mit Keyless-Go ausgestattet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch