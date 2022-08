Lesefest "Sob liest": Krimi und Rum im Pflegschlossgarten

Mit seinem Krimi "Rum oder Ehre" kommt Carsten Sebastian Henn am 9. September in den Pflegschlossgarten in Schrobenhausen. Garniert werden die schaurigen Geschichten mit einer Rumverkostung.

Auch in diesem Jahr ist der Buchautor Carsten Sebastian Henn zu Gast in Schrobenhausen. Im Rahmen des Lesefestes „Sob Liest“ wird er am Freitag, 9. September, im Pflegschlossgarten aus seinem Krimi „Rum oder Ehre“ lesen. Mit dabei sind auch Christian Gradwohl und Evelyn Plöckl, die die Gäste mit Köstlichkeiten für den Gaumen versorgen werden.

Christian Gradwohl wird im Laufe des Abends vier verschiedene Rumsorten zur Verkostung anbieten wird. Der Weinhändler ist nicht nur für sein Fachwissen über die jeweiligen Spirituosen bekannt, sondern begeistert auch mit seinen Hintergrund-Erzählungen rund um die edlen Tropfen. Evelyn Plöckl verwöhnt die Gäste mit einem kleinen Snack.

Krimi-Lesung mit Rumverkostung im Pflegschlossgarten in Schrobenhausen

Der Krimi handelt von Martin Stortebäcker, 72 Jahre alt, der von seinen Freunden „der Käpt’n“ genannt wird und in der deutschen Rum-Metropole Flensburg lebt. Als sein bester Freund Lasse das Zeitliche segnet, erhält er von ihm, quasi aus dem Grab, einen letzten Auftrag: Er soll sich zur legendären Rum-Insel Jamaika aufmachen und endlich auf die Suche nach dem dort verschollenen Bruder begeben. Carsten Sebastian Henn erzählt augenzwinkernd und mitreißend von kaltblütigen Mördern unter karibischer Sonne. Der Autor ist durch und durch Kulinariker: Er studierte Weinbau, ist ausgebildeter Barista und einer der renommiertesten Restaurantkritiker.

Die Veranstaltung findet ab 20 Uhr bei schönem Wetter mit atmosphärischer Beleuchtung im Pflegschlossgarten statt. Bei schlechter Witterung wird die Lesung in das Dachgeschoss des Schlosses verlegt. Tickets können in der Stadtbücherei Schrobenhausen, in der Buchhandlung an der Stadtmauer und in der Katholischen öffentlichen Bücherei für jeweils 24 Euro erworben werden. Reservierungen werden per E-Mail an buecherei@schrobenhausen.de oder unter der Telefonnummer 08252/901050 entgegengenommen. (AZ)