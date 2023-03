Mit Drogen am Steuer: 22-Jähriger muss zur Blutentnahme

Ein 22-Jähriger ist am Samstagabend in Schrobenhausen von der Polizei kontrolliert worden. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv.

Am Samstagabend gegen 22.20 Uhr hat die Polizei einen 22-jährigen Autofahrer aus der Gemeinde Inchenhofen in der Hörzhausener Straße in Schrobenhausen kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv bei dem Mann aus der Gemeinde Inchenhofen

Ein Drogenschnelltes reagierte schließlich positiv auf THC. Deshalb musste der Mann sein Auto stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)