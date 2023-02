Unbekannte verkleben Türen des Finanzamts mit Sekundenkleber

Anschlag auf das Finanzamt in Schrobenhausen. Unbekannte verkleben mehrere Türen.

Bislang Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes die Türen der Außenstelle des Finanzamts in Schrobenhausen mit Sekundenkleber zugeklebt. Laut Polizei waren drei Schlösser an den Außentüren des Dienstgebäudes in der Rot-Kreuz-Straße 2 so stark verklebt, dass sie nicht mehr geöffnet werden konnten.

Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Um Hinweise bittet die Schrobenhausener Polizei unter der Telefonnummer 08252/89750. (AZ)