Muss die Schrobenhausener Heilpraktikerin ins Gefängnis?

BG-Mun kann Krebs nicht heilen. Die Staatsanwaltschaft hält eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten für die Schrobenhausener Heilpraktikerin für angemessen.

Vier Sachverständige und 58 Zeugen sind bisher im Betrugsprozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer vernommen worden. Am Donnerstag wurde am Ingolstädter Landgericht erstmals über mögliche Strafen gesprochen.

Am Tag zuvor hatten Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit den bisherigen Stand erörtert. Ziel des Rechtsgesprächs sei gewesen, eine Zwischenbilanz zu ziehen sowie die Möglichkeit einer Verständigung und einer „Verschlankung des Strafverfahrens“ auszuloten, leitete der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl die Verlesung des Gesprächsprotokolls ein.

Einschätzung des Gerichts: BG-Mun kann keinen Krebs oder andere schwere Krankheiten heilen

Nach Einschätzung des Gerichts könne zwar nicht ausgeschlossen werden, dass BG-Mun „einen positiven Einfluss auf den menschlichen Organismus“ hat. BG-Mun habe aber „keine pharmakologische Wirkung“. Jedenfalls könnten damit weder Krebs noch andere schwere Krankheiten geheilt werden. Genau dies haben die Angeklagten aber laut Anklage in etwa 70 Fällen behauptet.

Das Gericht bewertet die Fälle unterschiedlich: Gegenüber manchen Patienten seien Heilungsversprechung abgegeben worden. Wenn die Angeklagten etwa behauptet hätten, sie hätten „noch keinen verloren“, sei dies nachweislich falsch. In anderen Fällen sei lediglich eine mögliche Besserung des Krankheitsverlaufs in Aussicht gestellt worden. Hinzu kämen weitere Täuschungen: etwa die, dass sich die Pharmaindustrie gegen BG-Mun verschworen, dem Ingolstädter Unternehmer 40 Millionen Euro dafür geboten hätte, dass er das Mittel vom Markt nimmt oder Anschläge auf ihn verübt hätte.

Dies, so Kliegl weiter, sei ebenso falsch wie die Behauptung, BG-Mun sei früher als Arzneimittel zugelassen gewesen. Zudem gehe „ein durchschnittlicher Verbraucher“ bei einer solchen Darstellung davon aus, dass BG-Mun arzneiliche Wirkung habe. Deshalb handle es sich um ein sogenanntes Präsentationsarzneimittel, dessen Vertrieb ohne Zulassung einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz begründe. Dass die Heilpraktikerin unberechtigt einen Professorentitel geführt habe, stelle nicht nur eine weitere Täuschung dar, sondern sei als Titelmissbrauch auch strafbar. Nach dieser Einschätzung des Gerichts erscheint eine Verurteilung in den Hauptanklagepunkten als wahrscheinlich.

Eine Bewährungsstrafe für die Heilpraktikerin aus Schrobenhausen hält die Staatsanwaltschaft für nicht angemessen

Als Reaktion darauf haben die Verteidiger der Schrobenhausenerin laut Protokoll zu bedenken gegeben, dass ihre Mandantin im Falle einer Verurteilung die Zulassung als Heilpraktikerin verliere. Die 56-Jährige habe „nur das weitergeleitet, was ihr gesagt wurde“, so die Anwälte. Dem hat die Staatsanwaltschaft entgegengehalten, die Heilpraktikerin habe auch schon Heilung versprochen, bevor sie von einem an Hirntumor erkrankten Mann erfahren habe, der angeblich mit BG-Mun geheilt worden sei.

Eine Bewährungsstrafe, so die Staatsanwälte weiter, komme nicht in Betracht. Vielmehr erscheine eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten angemessen – und das auch nur bei einem Geständnis. Eine Milderung komme allenfalls bei Schadenswiedergutmachung in Frage. Zahlungen an die Betroffenen seien denkbar, jedoch „kein weiterer Vollzug“, erwiderten die Verteidiger der 56-Jährigen. Die Heilpraktikerin ist nach eigener Aussage knapp 14 Monate in Untersuchungshaft gesessen.

Für den Unternehmer aus Ingolstadt, der BG-Mun vertrieben hat, stehen sechs Jahre Gefängnis im Raum

Seit nahezu zwei Jahren sitzt der angeklagte Unternehmer mittlerweile in Untersuchungshaft. Gemäß Protokoll hält die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe für ihn von sechs Jahren für angemessen. Seine Verteidiger haben kein konkretes Strafmaß genannt: Der Zeitpunkt, in dem zwei Drittel der Strafe verbüßt seien und er erstmals auf Bewährung freikommen könne, solle möglichst nahe liegen.

Richter Kliegl hat angekündigt, dass das Gericht noch vor Weihnachten eine Einschätzung zu möglichen Strafen abgeben werde.