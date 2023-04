Ein 26-Jähriger stiehlt Lebensmittel in einem Verbrauchermarkt in Schrobenhausen schubst zwei Verkäuferinnen und flüchtet. Die Polizei schnappt den Ladendieb.

Dank aufmerksamer Verkäuferinnen und Kunden konnte am frühen Dienstagabend ein Ladendieb in Schrobenhausen geschnappt werden. Wie die Polizei berichtet, war den Mitarbeiterinnen des Verbrauchermarkts in der Augsburger Straße bereits tagsüber mehrfach ein 26-Jähriger wegen seines verdächtigen Verhaltens im Geschäft aufgefallen. Schließlich beobachteten die Angestellten den jungen Mann, wie er Ware einsteckte, und sprachen ihn im Kassenbereich darauf an. Der Täter warf darauf ein Paar Socken im Wert von zwölf Euro auf den Boden, schubste die Verkäuferinnen und flüchtete.

Nach Verfolgungsjagd: Ladendieb in Schrobenhausen geschnappt

Ein Kunde konnte den Täter noch kurz festhalten, aber auch hier riss er sich los. Verfolgt von dem Kunden, gelang an einer Tankstelle in der Gerolsbacher Straße die Festnahme durch die Polizei. Bei der körperlichen Durchsuchung bemerkten die Beamten, dass der Mann noch Lebensmittel im Wert von sieben Euro eingesteckt hatte. Zudem war er betrunken, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Täter, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss sich nun wegen eine sogenannten räuberischen Diebstahls verantworten. (AZ)