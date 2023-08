Narkosen im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen jetzt klimafreundlich

Innovatives Projekt zur Filterung und zum Recycling von Narkosegasen trägt zum Klimaschutz bei.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen engagiert sich im Klimaschutz. Durch den Einbau eines Filters ist es nun möglich, treibhausrelevante Narkosegase während der OP aufzufangen und somit klimafreundlicher zu machen.

Dr. Markus Schmola, Chefarzt der Anästhesie, hat das Projekt federführend begleitet und gemeinsam mit seinem Team im OP etabliert. „Der Einbau einer Filterungsanlage hat vielerlei Vorteile. Zum einen werden klimaschädliche Emissionen reduziert, da die Narkosegase nicht mehr in die Atmosphäre gelangen, zum anderen werden diese Gase nicht nur aufgefangen, sondern danach auch wiederaufbereitet. So verringert sich der CO 2 -Fußabdruck mit jeder Narkose und Ressourcen für die Arzneimittelproduktion werden gespart“, erklärt der Mediziner in einer Pressemitteilung.

Narkosemittel wird am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen über einen Aktivkohlefilter aufgefangen

Bislang wurden im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wie in den meisten Kliniken die von Patienten während der OP ausgeatmeten Narkosemittel abgesaugt und an die Umwelt abgegeben. „Die von uns eingesetzten Medikamente sind hoch wirksam und für den Patienten sehr schonend, weil sie über die Lunge aufgenommen werden. Selbst Patienten mit einem erhöhten Risiko können sich dank der jahrelang erprobten Anästhetika schnell von einer OP erholen. Umso mehr freut es mich, dass wir unsere Narkosen nun auch umweltfreundlich gestalten können“, unterstreicht Schmola. Durch das neue System werden die Anästhetika über einen Aktivkohlefilter, der direkt mit dem Narkosegerät verbunden ist, aufgefangen und gesammelt. Danach werden die beladenen Filter von dem Herstellerunternehmer abgeholt und aufbereitet. Recycelte Narkosegase behalten ihre Wirksamkeit und können so sicher wiedereingesetzt werden.

"Unsere Verantwortung als medizinisches Personal geht über die Patientenversorgung hinaus. Wir müssen auch darauf achten, wie unsere Praktiken die Umwelt beeinflussen. Dieses Projekt ist ein Schritt auf dem Weg zu einer umweltbewussteren Gesundheitsversorgung", betonte Dr. Schmola. (AZ)

Lesen Sie dazu auch