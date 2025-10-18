Navi führt Lkw-Fahrer in die Irre: Kleiner Unfall und großer Schaden in einem Wohngebiet

Sein Navigationsgerät hat einen Lastwagenfahrer am Freitag arg in die Bredouille gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war der 30-Jährige gegen 16.55 Uhr mit seinem polnischen Autotransporter in Mühlried unterwegs.

Der Lastwagenfahrer hat sich in Schrobenhausen auf sein Navi verlassen und einen Unfall gebaut

Er wollte von der Straße Am Steinbach kommend auf die B300 fahren und sein Navi hat ihm eine Route durch ein Wohnviertel angegeben. Von der Gablonzer Straße wollte der Fahrer nach rechts in die Fünfkirchener Straße einbiegen, allerdings schwenkte das Heck des Anhängers aus. Der Lastwagen blieb deshalb an einem ordnungsgemäß geparkten Auto hängen.

Der Opel wurde einige Meter mitgezogen, weshalb die Karosserie aufgerissen wurde und auch das Fahrwerk und ein Rad beschädigt wurden. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei rund 10.000 Euro. Nach dem Unfall hat die Polizei den Lastwagenfahrer aus dem Wohnviertel herausgelotst. (AZ)