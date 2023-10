Schrobenhausen

Neuburgs OB lehnt einen Krankenhaus-Neubau kategorisch ab

Plus Als einziger Kreisrat zieht Bernhard Gmehling schon jetzt die Reißleine. Ein neues Kreiskrankenhaus sei finanziell nicht stemmbar. Die CSU-Fraktion fordert als Gegenleistung einen Stellenstopp im Landratsamt.

Als einziger Kreisrat hat sich Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gegen die Neubaupläne des Kreiskrankenhauses in Schrobenhausen ausgesprochen. In dem 60-köpfigen Gremium war am Donnerstag beschlossen worden, die Planungen ergebnisoffen weiterzuverfolgen. Nächster Schritt in dem Prozess ist, staatliche Fördergelder für das Vorhaben zu beantragen. Man rechnet mit etwa 74 Prozent für den geschätzt 90 Millionen Euro teuren Bau. Die genaue Förderquote wird voraussichtlich Mitte kommenden Jahres bekannt.

Dass der Landkreis konkrete Zahlen auf dem Tisch haben sollte, bevor über das weitere Vorgehen beschlossen wird, darüber waren sich im Grunde alle Kreisräte einig. Bis auf einen: Bernhard Gmehling. Er gab einem möglichen Neubau schon jetzt eine klare Absage. "Die Zahlen weisen schon jetzt darauf hin, dass wir diese Belastung nicht schultern können", war er sich sicher. Jeder im Gremium wisse doch, dass die in den Raum gestellten 57 Prozent Kreisumlage dann Realität werden würden – "das traut sich doch bloß keiner laut aussprechen".

