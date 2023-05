Neue Abteilung für Gefäßmedizin am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Das Kreiskrankenhaus erweitert sein Angebot. Die beiden neuen Gefäßchirurgien stellen sich und ihre Abteilung am Donnerstag interessierten Bürgern vor.

Am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wurde zum 1. Mai eine neue Fachabteilung eröffnet. Die beiden renommierten Gefäßchirurgen Dr. Julian Hudjetz und Dr. Fotios Tsounis bilden dort ab sofort das ärztliche Team der Sektion Gefäßmedizin. Die Schaffung der neuen Abteilung ist in Anbetracht des allgemeinen Ärztemangels ein Meilenstein für die Klinik und ein großer Gewinn für die Patientinnen und Patienten in der Region, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses. Mit der Expertise von Dr. Hudjetz und Dr. Tsounis werde das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen seine Kapazitäten und Behandlungsmöglichkeiten in Bezug auf Gefäßerkrankungen erheblich erweitern.

Dr. Fotios Tsounis Foto: Sebastian Helmrich

Dr. Fotios Tsounis absolvierte sein Medizinstudium in Ioannina, Griechenland und promovierte 2009 an der TU München. 2013 erhielt er seinen Facharzttitel als Gefäßchirurg. Berufliche Stationen waren anschließend unter anderem das Klinikum Schwabing und das Klinikum Augsburg. Dr. Julian Hudjetz studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, absolvierte seinen Facharzt 2016 und promivierte 2017. Er sammelte berufliche Erfahrung als Oberarzt im Helios Klinikum München West und ebenfalls im Zentralklinikum Augsburg. Zuletzt waren beide Mediziner an den Klinken an der Paar beschäftigt.

Dr. Julian Hudjetz Foto: Sebastian Helmrich

Neue Abteilung Gefäßchirurgie am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

„In Zeiten des Ärztemangels ist es uns eine besondere Freude, Herrn Tsounis und Herrn Hudjetz an unserem Haus begrüßen zu dürfen. Dass wir nun neben der sehr positiven Entwicklung unserer Akutgeriatrie eine für uns neue medizinische Fachrichtung etablieren können, zeigt, dass wir das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen strategisch richtig und zukunftsorientiert aufstellen“, wird Holger Koch, Geschäftsführer am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, zitiert. Organisatorisch ist die Sektion Gefäßmedizin, wie die Abteilung offiziell genannt wird, als Teilbereich der Fachabteilung Kardiologie eingeordnet. Für die beiden Mediziner ein schlüssiges Konzept, wie Tsounis berichtet: Der Patient profitiere von der fachübergreifenden Behandlung, die vor allem bei Gefäßleiden mit der Kardiologie Schnittstellen aufweist.

Am Donnerstag, 25. Mai, stellen die beiden Gefäßchirurgen sich selbst und ihre neue Abteilung vor. Interessierte sind zu dem Vortrag ab 19 Uhr im Konferenzgebäude der Firma Bauer in Schrobenhausen eingeladen. (AZ)