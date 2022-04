Neuer Standort für Test- und Impfstation in Schrobenhausen

Ab 1. Mai gibt es Corona-Impfungen, Schnell- und PCR-Tests in Schrobenhausen am Lenbachplatz 10.

Ab Sonntag, 1. Mai, werden Corona-Schutzimpfungen, Schnell- und PCR-Tests in Schrobenhausen am neuen Standort am Lenbachplatz 10 angeboten. Die bisherige Test- und Impfstation des Landkreises in Mühlried ist seit dem 28. April geschlossen.

Schnelltests sind am neuen Standort weiterhin von Montag bis Freitag sowie sonntags von 11 bis 14 Uhr möglich. PCR-Tests werden Montag bis Freitag sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr angeboten. Termine können weiterhin über www.kkh-sob.de/STZ/ gebucht werden.

Aufgrund der derzeit geringen Nachfrage wurden die Öffnungszeiten für Corona-Schutzimpfungen auf mittwochs und samstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr umgestellt. Die Registrierung und Terminbuchung für Impfungen erfolgt über https://impfzentren.bayern/citizen/.

Positives Testergebnis oder Isolation: Fragen beantwortet die Quarantäne-Hotline im Gesundheitsamt Neuburg

Für weitergehende Fragen ist die Impf- und Teststation telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter 08252/94555 oder per Mail an impfenundtesten@kkh-sob.de erreichbar. Darüber hinaus macht das Gesundheitsamt darauf aufmerksam, dass sich Personen, die Fragen zu positiven Testergebnissen oder zur Isolation haben, an die Quarantäne-Hotline im Gesundheitsamt wenden können. Diese ist unter der Telefonnummer 08431/57-565 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr erreichbar. (nr)