Schrobenhausen

vor 50 Min.

"OP-Säle massiv unterausgelastet": Keine elektiven Eingriffe am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Plus Das Verbot elektiver Eingriffe, um mehr Kapazitäten für Covid-Patienten zu schaffen, nagt an der Wirtschaftlichkeit des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses.

Von Katrin Kretzmann

Die Krankenhäuser sind von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen. Die Intensivstationen sind voll, das Personal arbeitet am Limit und eine Entspannung der Lage ist kaum in Sicht. Um die Situation zu entlasten, sind seit 15. November in den bayerischen Krankenhäusern alle elektiven, also alle aufschiebbaren Eingriffe verboten. Dadurch sollen mehr Kapazitäten für Covid-Patienten geschaffen werden. Das gilt auch für das Schrobenhausener Krankenhaus. Welche Konsequenzen das hat, auch wirtschaftlich, und wie es um die Finanzen des Hauses generell steht, erläuterte Geschäftsführer Holger Koch am Donnerstag im Gesundheits- und Sozialausschuss des Kreistags.

