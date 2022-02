Orthopädie: Am Kreiskrankenhaus werden jetzt auch Kleinkinder operiert

Am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen gibt es ab März eine kinderorthopädische Sprechstunde. Welche Patienten dort behandelt werden.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen weitet sein Behandlungsangebot im Bereich der Kinderorthopädie aus. Prof. Dr. Sandra Utzschneider, die seit mehreren Jahren am Kreiskrankenhaus als Belegärztin hoch spezialisierte Eingriffe bei jungen Patientinnen und Patienten ausführt, bietet ab März zusätzlich eine Indikationssprechstunde für kinderorthopädische Operationen an.

Mit der zusätzlichen Sprechstunde können nun Kinder mit orthopädischen Erkrankungen aus der Region heimatnah versorgt werden, teilt das Kreiskrankenhaus mit. Die erfahrene Kinderorthopädin Sandra Utzschneider, die eine Praxis in München betreibt, möchte so Familien die Möglichkeit geben, ihre Expertise ohne lange Fahrtwege in Anspruch zu nehmen. Ihre Sprechstunde am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen ist vor allem für kleine Patienten gedacht, bei denen eine Operation vom jeweiligen Kinderarzt oder orthopädischen Facharzt bereits überlegt wurde.

Orthopädische Fehlstellungen bei Kindern werden jetzt auch am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen behandelt

„Wir freuen uns, nun auch für Kinder eine Anlaufstelle im Kreiskrankenhaus zu haben“, erklärt Bernd Spies, Orthopäde am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und langjähriger Kollege von Sandra Utzschneider. Nun könnten Kinder ab eineinhalb Jahren mit orthopädischen Problemstellungen behandelt werden. „Ein gravierender Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass bei den Kleinen die Knochen noch wachsen“, erklärt Utzschneider, die besonders viel Wert darauflegt, dass ihre jungen Patienten sich bei ihr wohlfühlen. „Die Kinder sowie ihre Eltern haben natürlich häufig Ängste, wenn es um eine Operation geht. Deshalb ist es mir besonders wichtig, viel Aufklärung zu bieten und einfühlsam auf die Menschen zuzugehen.“

Als Belegärztin wird Utzschneider in Schrobenhausen weiterhin vor allem im OP tätig sein. „In der orthopädischen Praxis des medizinischen Versorgungszentrums, das am Kreiskrankenhaus angegliedert ist, werden wir aber auch endlich eine Sprechstunde anbieten, um die Kinder der Region besser anbinden zu können“, so die Medizinerin, die bereits die Leitung der Kinderorthopädie am Klinikum Großhadern verantwortete. In Schrobenhausen wird Utzschneider ab März mehrmals im Monat tätig sein. (nr)