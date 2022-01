Parken am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen ist jetzt kostenpflichtig

Ab 24. Januar müssen Besucher und Patienten am Kreiskrankenhaus Parkgebühren bezahlen. Wer sich darum drückt, bekommt automatisch einen Bußgeldbescheid.

Das Parken am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen wird kostenpflichtig. Patienten und Besucher müssen ab Montag, 24. Januar, für jede halbe Stunde 50 Cent bezahlen, die ersten 15 Minuten sind kostenfrei. Die Maximalpauschale pro Tag beträgt acht Euro.

„Die Parkplatzsituation am Kreiskrankenhaus hatte in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt“, erklärt Geschäftsführer Holger Koch die Umstellung. Um die Situation zu verbessern und die Belegung der knappen Parkplätze steuern zu können, hat man sich nun dazu entschlossen, Gebühren zu erheben. Die Einnahmen sollen in die Erneuerung der Parkplätze und die Förderung alternativer Verkehrsmittel und Elektromobilität investiert werden.

Am Kreiskrankenhaus wird jedes Autokennzeichen automatisch erfasst

Und so funktioniert’s: Beim Ein- und Ausfahren wird das Kennzeichen des Fahrzeugs gescannt, um die Parkdauer ermitteln zu können. Die Parkenden können nun bequem über die App EasyPark den Parkvorgang abwickeln. Wer kein Smartphone hat, kann bar oder mit EC- oder Kreditkarte am Automaten bezahlen. Verlässt ein Fahrzeug den Parkplatz, ohne vorher zu bezahlen, wird ein Bußgeld von 40 Euro fällig. Mitarbeiter parken weiterhin kostenfrei. (nr)