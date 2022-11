Patienten profitieren von Praxiserweiterung am Medizinischen Zentrum

Die Praxis für Chirurgie und Orthopädie ist mittlerweile auf sechs Ärzte gewachsen. Welchen Vorteil Patienten davon haben.

Im Sommer dieses Jahres übernahm das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen den Kassenarztsitz von Werner Ludwig, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Die Praxis zog von der Hörzhausener Straße an den Högenauer Weg 5 – ins Medizinische Zentrum des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen. Nun sind alle Umbauarbeiten abgeschlossen und Patienten profitieren in Zukunft vom Zusammenschluss der beiden Fachbereiche Orthopädie und Allgemein- und Viszeralchirurgie im ersten Stock des Ärztehauses. Für letztere Disziplin konnte die Klinik einen neuen Facharzt gewinnen: Arian Llazari ist seit November der Neue im nunmehr sechsköpfigen Ärzteteam.

Viele Behandlungen werden künftig nun nicht mehr im stationären, sondern im ambulanten Setting erbracht. "Für uns ist der Zusammenschluss der Chirurgie und Orthopädie im Medizinischen Zentrum ein wichtiger Schritt, um in Zukunft auch das ambulante Operieren weiter auszubauen und die Gesundheitsversorgung unserer Patienten weiter sicherzustellen", sagte der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, Holger Koch. Dafür habe die Klinik ein "hervorragendes Ärzteteam" gewinnen können, das innerhalb eines Jahres von zwei auf sechs Mediziner gewachsen ist. Damit gemeint ist zum einen das Team der Orthopäden mit Ferdinand Hochleichter, der von Klinik-Chefarzt Amir Hamed Shojaei und Oberarzt Bernd Spies in der Praxis unterstützt wird. Zum anderen decken Chefarzt Andreas Limberger und leitender Oberarzt Claus Urbahn mit dem neuen Kollegen Arian Llazari das Leistungsspektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie ab.

Arian Llazari wechselt vom Krankenhaus Neuburg in das Medizinische Zentrum Schrobenhausen

Llazari stieß Anfang November zum Praxisteam dazu. Der Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie arbeitete 13 Jahre in der Neuburger Klinik. Nun wechselt der in München lebende Mediziner in den Praxisbetrieb nach Schrobenhausen.

Innerhalb weniger Monate wurde das neue Praxiskonzept umgesetzt. Das gesamte Ärzteteam stehe hinter dem Projekt, wie Andreas Limberger berichtet. „Unsere Patienten profitieren von einem umfassenden Leistungsspektrum und kompetenter Versorgung, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Das hat uns alle motiviert, schnell gute Lösungen für alle Abläufe zu finden. Ich bin sehr stolz auf dieses zukunftsweisende Gemeinschaftsprojekt, das einen echten Mehrwert für die Versorgung in der Region darstellt.“ (AZ)