Dauerregen sorgt für steigende Pegel an der Paar

Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt hat eine Vorwarnung Hochwassergefahr für Stadt Ingolstadt und die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen ausgegeben. Sie gilt bis Mittwoch um 12 Uhr.

Seit Montagabend ist Dauerregen aufgetreten, der inzwischen abgeklungen ist und zu steigenden Wasserständen in den Gewässern geführt hat. Am Oberlauf der Paar wurde bereits die Meldestufe 1 überschritten. Durch den Zulauf kann dabei am Pegel Mühlried /Paar in den frühen Mittwochmorgenstunden ebenfalls die Meldestufe 1 erreicht werden.

Die Meldestufe 2 wird laut WWA voraussichtlich nicht erreicht werden. Am Pegel Manching (Ort)/Paar wird gemäß den aktuellen Prognosen die Meldestufe 1 nicht überschritten werden. (AZ)