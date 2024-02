Plastikmüll fing Feuer: Brand in Schrobenhausener Entsorgungsbetrieb

Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Schrobenhausen ist es Dienstagabend zu einem Brand gekommen. Die Polizei hat einen Verdacht.

Knapp 60 Kräfte der Schrobenhausener Feuerwehr rückten am Dienstagabend zu einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Gollingkreuter Weg in Schrobenhausen aus. Wie die Polizei berichtet, fing ein Berg mit dort gelagertem Gewerbemüll gegen 21.45 Uhr Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen, allerdings zogen sich die Nachlöscharbeiten über mehrere Stunden hin. Ein Gebäudeschaden an der Lagerstelle entstand aufgrund der baulich vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen dort zwar nicht, allerdings ist die nun gesondert erforderliche Entsorgung des Brandschutts mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.

Eine konkrete Brandursache konnte den Beamten zufolge nicht festgestellt werden. Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass Batterien oder Akkus, die unsachgemäß mit dem allgemeinen Müll weggeworfen wurden, zu einer Entzündung des Müllbergs geführt haben.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei deutlich darauf hin, dass es für die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren spezielle Sammelstellen gibt und nur dort dieser Abfall abgegeben werden darf. Die Gefahr einer thermischen Reaktion besteht insbesondere bei evtl. beschädigten Akkus auch bereits im Müllbehälter auf dem eigenen Grundstück bzw. später dann beim Pressen des Mülls im Abholfahrzeug oder beim Entsorgungsbetrieb. (AZ)