Polizei: 84-Jähriger verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 84-Jähriger Autofahrer hat auf seiner Fahrt Richtung Schrobenhausen einen Sattelzug übersehen. Beim Zusammenstoß wurde er schwer verletzt. Was genau passiert ist.

Ein 84-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr am Freitag gegen 9 Uhr auf Rettenbacher Straße in Richtung Schrobenhausen. Kurz nach Rosensteig übersah er einen dort einen mit Warnblinkanlage auf der Fahrbahn stehenden Sattelzug eines 57-Jährigen aus dem Landkreis Rottal-Inn und fuhr frontal in dessen Auflieger. Wie die Polizei berichtet, wurde der Autofahrer beim Aufprall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, an der Unfallstelle war die Feuerwehr Schrobenhausen im Einsatz. (nr)