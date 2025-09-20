Polizei erwischt 24-jährigen Autofahrer betrunken

Ein 24-jähriger Mann aus Pöttmes wurde am Freitag um 23.45 Uhr mit seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Fahrzeug entdeckte die Streife eine halbleere Bierflasche und stellte beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis, das den Straftatbestand der Trunkenheit im Verkehr erfüllt, teilt die Polizei mit. Im Krankenhaus Schrobenhausen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der junge Mann muss nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis und einer Geldbuße rechnen. (AZ)

