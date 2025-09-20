Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Schrobenhausen: Polizei erwischt 24-jährigen Autofahrer betrunken

Schrobenhausen

Polizei erwischt 24-jährigen Autofahrer betrunken

In Schrobenhausen hat die Polizei einen 24-Jährigen aus Pöttmes, der mit dem Auto unterwegs war, kontrolliert. Er war nicht nüchtern.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei erwischte einen 24-Jährigen mit Alkohol am Steuer. (Symbolbild)
    Die Polizei erwischte einen 24-Jährigen mit Alkohol am Steuer. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Ein 24-jähriger Mann aus Pöttmes wurde am Freitag um 23.45 Uhr mit seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Fahrzeug entdeckte die Streife eine halbleere Bierflasche und stellte beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis, das den Straftatbestand der Trunkenheit im Verkehr erfüllt, teilt die Polizei mit. Im Krankenhaus Schrobenhausen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der junge Mann muss nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis und einer Geldbuße rechnen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden