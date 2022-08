Schrobenhausen

Polizei muss eingreifen: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Weil sich zwei Männer in Schrobenhausen so heftig stritten, musste die Polizei eingreifen.

Ein Streit zwischen zwei Männern, die in einer Wohnung in Schrobenhausen leben, ist in der Nacht auf Freitag eskaliert. Die Polizei musste eingreifen.