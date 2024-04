Polizei Schrobenhausen sucht nach einem Fahrraddieb

Ein Unbekannter hat in Schrobenhausen ein versperrtes Fahrrad gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein 22-Jähriger hat am Donnerstagabend sein Mountainbike am Zugang zum Volksfest Schrobenhausen abgestellt und versperrt. Als er rund eine Stunde später gegen 22 Uhr wieder zu seinem grau-grünen Fahrrad am Jahnweg zurückgehen wollte, war dieses laut Polizei verschwunden.

Zeugen des Fahrraddiebstahls sollen sich bei der Polizei Schrobenhausen melden

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)