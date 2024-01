Polizei zieht alkoholisierten 82-Jährigen aus dem Verkehr

Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 82-Jähriger aus Schrobenhausen. Sein Problem: Er setzte sich hinters Steuer und wurde von der Polizei erwischt.

Ein 82-jähriger Schrobenhausener wurde am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in der Lindenstraße in Schrobenhausen von der Polizei kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten bei dem Autofahrer einen deutlichen Alkoholgeruch.

Der Rentner aus Schrobenhausen muss mit einem Fahrverbot rechnen

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Deshalb musste der Rentner eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun muss der Senior laut Polizei mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

