Polizei: Zwei 18-Jährige verletzen sich bei Schlägerei

In Schrobenhausen gab es eine Schlägerei. Dabei verletzten sich zwei 18-Jährige, einer musste ins Krankenhaus. Trotzdem wehrte er sich gegen seine Festnahme.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Innenstadt von Schrobenhausen in der Lenbachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden zwei 18-jährige Schrobenhausener leicht verletzt, berichtet die Polizei. Einer der beiden musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Schrobenhausen: Die Verletzten wehrten sich und beleidigten die Polizei

Der etwas schwerer Verletzte versuchte beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten zu flüchten und wehrte sich massiv gegen seine Festnahme. Der zweite Verletzte beleidigte die Beamten während der Anzeigenaufnahme mehrfach. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert, der genaue Tatablauf ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (AZ)