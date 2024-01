Porsche-Fahrer flüchtet nach Unfall im Kreisverkehr in Schrobenhausen

Im Kreisverkehr nimmt ein Porsche-Fahrer einem Roller die Vorfahrt. Der stürzt und wird leicht verletzt. Aber der Unfallfahrer fährt einfach weiter.

In Schrobenhausen ist bei einem Unfall ein Rollerfahrer leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher machte sich aber aus dem Staub. Jetzt ermittelt die Polizei. Der Fahrer eines Porsche Cayenne ist am Freitagvormittag gegen 10.20 Uhr von der Schrobenhausener Innenstadt auf den Bürgermeister-Stocker-Ring und blieb dort zunächst auf der Verkehrsinsel stehen. Von dort fuhr er in den Kreisverkehr Thiersplatz ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 46-jährigen Rollerfahrers.

Polizei Schrobenhausen ermittelt gegen Porsche mit Frankfurter Kennzeichen

Der Rollerfahrer musste bremsen und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Porsche-Fahrer zögerte wohl kurz, fuhr dann in die Aichacher Straße stadtauswärts und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen Porsche Cayenne mit Frankfurter Kennzeichen handelt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schrobenhausen, unter Telefon 08252-89750, in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch