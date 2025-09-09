Raffinierter Taschendieb in Schrobenhausen unterwegs: Seniorin um Geldumschlag bestohlen

Am Montag gegen 10.30 Uhr hat ein bislang Unbekannter Geld aus der Tasche einer Schrobenhausener Seniorin gestohlen. Wie die Polizei Schrobenhausen berichtet, hob sie in einer Bankfiliale in der Schrobenhausener Innenstadt einen höheren Bargeldbetrag ab.

Polizei Schrobenhausen: Trickdieb verwickelt Seniorin in Gespräch und bestiehlt sie

Nachdem sie noch verschiedene Einkäufe erledigt hatte, wurde sie in der Spitalgasse von einem unbekannten Herren angesprochen, ob sie eine zwei Euro Münze wechseln kann. Die Seniorin wurde dabei in ein Gespräch verwickelt. In einem unbemerkten Augenblick stahl der Unbekannte das Geldkuvert aus der mitgeführten Tasche. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre, 170 bis 175 cm groß, dunkle kurze Haare, gepflegte dunkle Bekleidung. Hinweise zum unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter der Telefonnummer 08252/89750 entgegen. (AZ)