Das sind die gewählten Abgeordneten aus den Nachbarlandkreisen

So mancher Kandidat oder so manche Kandidatinnen mussten in der Nacht auf Montag noch zittern und um eine Wiederwahl oder den Einzug in den Bundestag bangen. Nun ist das Endergebnis da. Das sind die Gewählten aus den direkten Nachbarwahlkreisen des Walkreises Ingolstadt.

Wahlkreis Freising: Drei Mandate für den Wahlkreis Ingolstadt und drei Mandate für den Wahlkreis Freising. Die rund 22.000 Wählerinnen und Wähler im südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen werden künftig auf einen Abgeordneten verzichten müssen. Wie die Bundeswahlleiterin bestätigt, hat SPD-Kandidat Andreas Mehltretter den Wiedereinzug nicht wieder geschafft. Weiterhin in Berlin vertreten ist Grünen-Abgeordneter Leon Eckert dagegen schon. Für CSU-Mann Christian Moser hat das Warten nun ein Ende: Auch er zieht wie berichtet für den Wahlkreis Freising in den Bundestag ein. Der dritte Abgeordnete aus dem Wahlkreis Freising ist AfD-Listenkandidat Tobias Teich, stellvertretender Landesvorsitzender der rechtspopulistischen Partei.

Wiedergewählt ist Ulrich Lange für die CSU im Landkreis Donau-Ries.

Wahlkreis Donau-Ries: Der Nachbarlandkreis Donau-Ries wird künftig ebenfalls von drei Abgeordneten vertreten. Ulrich Lange hat wie erwartet sein Direktmandat für die CSU gewonnen und konnte sein Ergebnis um vier Prozentpunkte auf 45,1 Prozent steigern. Trotz herber Verluste für die SPD schafft es auch wieder der Alerheimer Christoph Schmid nach Berlin. Er rückte über seinen Listenplatz 7 ins Parlament in Berlin. Im Wahlkreis Donau-Ries holte er 17,1 Prozent der Stimmen. Auch AfD-Kandidat Andreas Mayer wird künftig im Bundestag sitzen. Er erreiche bei den Erststimmen über 18 Prozent. Auch ihm beschert der Listenplatz 12 den Einzug-.

Zum vierten Mal gewählt ist Hansjörg Durz. Der CSU-Politiker wurde im Wahlkreis Augsburg-Land direkt gewählt.

Wahlkreis Augsburger Land: Direktkandidat Hansjörg Durz (CSU) ist im Wahlkreis Augsburg-Land nicht zu schlagen. Zum vierten Mal in Folge holte der ehemalige Neusässer Bürgermeister das Direktmandat mit den Stimmen der Wählerinnen und Wähler aus den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg. Obwohl es am Sonntag noch nicht danach aussah, am Montag hatte Heike Heubach aus Stadtbergen Gewissheit. Die Gehörlose zieht für die SPD wieder in den Bundestag ein. Auch der AfD-Kandidat Rainer Kraft aus Stettenhofen ist wiedergewählt.