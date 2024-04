Rasante Flucht vor Polizei in Schrobenhausen endet vor Gericht

Nach einem verbotenen Autorennen in Schrobenhausen liefert sich ein 30-Jähriger mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Das Amtsgericht Neuburg spricht den Angeklagten wegen dünner Beweislage frei.

Eine Verfolgungsjagd mit 220 km/h über Landstraßen und die B300 warf die Staatsanwaltschaft Ingolstadt einem 30-Jährigen vor und beantragte ein Jahr Haftstrafe. Richter Christian Veh sprach den Angeklagten aber frei.

Das „Rennen“ mit einer Polizeistreife spielte sich im Sommer 2023 im südlichen Landkreis ab. Bei Weichenried wollten die Beamten aus Schrobenhausen ein Auto mit zwei Insassen kontrollieren. Der Wagen war bereits in der Stadt aufgefallen, als er auf der Regensburger Straße – vermutlich in einem „Autorennen“ - stadtauswärts unterwegs gewesen war. Der unbekannte Fahrer dachte aber nicht daran anzuhalten und auszusteigen. Er gab Gas und fuhr Richtung A9 davon.

Mit 220 km/h: Schrobenhausener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und versuchten den Wagen zu stoppen. Es sei zeitweise „mit über 200 km/h Geschwindigkeit gefahren worden“, berichtete ein Beamter. Deshalb habe man beizeiten die Verfolgung aus Sicherheitsgründen aufgegeben. Die Polizisten konnten nicht genau sehen, wer am Steuer gewesen war.

Ein 35-jähriger Kumpel, der vor Kurzem vom Amtsgericht Neuburg vier Jahre Haftstrafe wegen Einbrüchen und Alkoholfahrten erhalten hatte, saß auf jeden Fall im Wagen. Als Zeuge sagte er in der Verhandlung, er sei selbst gefahren und könne sich weiter an nichts mehr erinnern. „Sie sind ja nie nüchtern gefahren“, entgegnete Richter Veh und meldete Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 35-jährigen Schrobenhauseners an. Dass er volltrunken eine solche unfallfreie Verfolgungsjagd hinbekommen hätte, wollte der Richter dem Beschuldigten aber schon zugestehen.

Anklagevertreter Forster hielt es eindeutig für erwiesen, dass der 30-Jährige bei einem Autorennen dabei gewesen und vor der Polizei geflüchtet war. Er forderte ein Jahr Freiheitsstrafe, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Das Gericht entschied sich letztlich „in dubio pro reo“ für einen Freispruch. Es gebe zwar Belastungszeugen, „aber bei mir bleiben Zweifel“, so Richter Veh. Vor der Autoraserei habe sich eine Clique in einer „Gemengelage“ getroffen. Die Aussagen der Betroffenen seien „zu dünn“, deshalb müsse im Zweifel für den Angeklagten entschieden werden.