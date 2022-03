Schrobenhausen feiert Sanierungsende

Plus Die Stadt Schrobenhausen begeht den Abschluss der Renovierungsarbeiten in Rathaus und Innenstadt mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür.

Draußen über dem Lenbachplatz strahlend blauer Himmel, drinnen im zauberhaft mit Blumen geschmückten Lenbachsaal die Gemälde Franz von Lenbachs, die die hier stattfindende Veranstaltung optisch würdevoll begleiten. Mit einem Festakt feiert Schrobenhausen den Abschluss zweier großer Projekte: die Sanierung des Rathauses und der Innenstadt. Tags darauf nutzen viele Schrobenhausener die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür das renovierte Rathaus zu inspizieren.