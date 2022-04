Schrobenhausener Mutter macht aus Gute-Nacht-Geschichte ein Kinderbuch

Plus Es ist eine intime Zeit zwischen Mutter und Kind: Tanja Tysarzik aus Schrobenhausen erzählt ihrer Tochter eine Gute-Nacht-Geschichte. Jetzt ist daraus ein Kinderbuch entstanden.

Dass die wunderbarsten Dinge manchmal ziemlich nah sind, zu entdecken nicht selten direkt vor der eigenen Haustür, das lässt ein Kinderbuch von Tanja Tysarzik erahnen. In „Carlotta und die kleine Hexe Impipimpi“ steckt die Gute-Nacht-Geschichte, die sich die Schrobenhausenerin für ihre Tochter ausgedacht hat.