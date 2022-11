Schüler werden bedroht: "Wir binden euch an die Gleise"

Zwei 16-Jährige warten auf ihren Zug, als eine Gruppe junger Männer sie bedrängt und bedroht.

Zwei 16-jährige Schüler aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben in der Nacht auf Dienstag gegen 00.40 Uhr am Bahnhof in Schrobenhausen auf ihren Zug gewartet, als sie von einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe männlicher junger Erwachsener angesprochen wurden. Die Schüler wurden zunächst „nur“ beleidigt, doch dann forderten die Täter ihre Geldbeutel – ansonsten würden sie die beiden an die Gleise binden.

Nachdem die beiden 16-Jährigen flüchten konnten, alarmierten sie die Polizei. Als die Polizeistreife eintraf, rannten die Täter quer über die Bahngleise davon, eine Fahndung blieb erfolglos. Die Täter werden alle als 16 bis 19 Jahre alt mit südländischer Erscheinung beschrieben.

Wer Hinweise zu den Angreifern geben kann (möglicherweise waren diese mit dem Zug zu einer Halloween-Party in Schrobenhausen angereist und ebenfalls auf dem Heimweg) oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Telefon 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)