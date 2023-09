Schwerer Unfall bei Schrobenhausen: 22-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Der junge Mann prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Die Staatsstraße ist gesperrt.

Schwer verletzt wurde ein 22-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag bei Schrobenhausen. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 12.40 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße von Schrobenhausen in Richtung Sandizell unterwegs. Kurz nach dem Waldanfang kam sein Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen.

Gegen Baum geprallt: 22-Jähriger nach Unfall bei Schrobenhausen schwer verletzt

Der 22-Jährige wurde laut Polizei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schrobenhausen aus seinem Auto befreit werden. Der junge Mann kam in kritischem Zustand mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen, die Staatsstraße wird voraussichtlich bis gegen 16.30 Uhr gesperrt bleiben. (AZ)