"Sie alle werden gebraucht": Der Landkreis hat 50 neue Fachkräfte

Plus Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat 50 neue Fachkräfte, die in feierlichem Rahmen freigesprochen wurden. Doch trotz aller Freude zeigt die Zahl auch eines: Der Nachwuchs fehlt.

Die Freisprechung kennzeichnet das Ende einer handwerklichen Ausbildung. Mit ihr beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Früher, im Mittelalter, wurden aus regelrecht leibeigenen Lehrlingen freie Handwerker – daher auch der Name Freisprechung. Am Sonntag wurden 50 neue Gesellinnen und Gesellen aus 42 Betrieben und aus neun Innungen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gefeiert. Eine Zahl, die eines klar zeigt: Es werden im Landkreis zu wenig Handwerker ausgebildet. Dabei könnten die Betriebe mehr junge Leute ausbilden. Einzig der Nachwuchs fehlt.

Das betonte allen voran auch der Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern, Franz Xaver Peteranderl, obwohl der Abwärtstrend nach den Coronajahren gebrochen sei. „2022 haben mit knapp 7300 Azubis 1,6 Prozent mehr junge Menschen eine handwerkliche Ausbildung in München und Oberbayern begonnen als im Jahr davor.“ Aber, so der Präsident weiter, auf knapp 2400 Ausbildungsplätze als Anlagenmechaniker habe es nur 800 Bewerbungen gegeben. „Diesen Trend versuchen wir durch unsere Kampagne 'Handwerk neu denken' seit Jahren zu begegnen.“