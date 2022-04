So fällt die Bilanz der Bauer AG für das vergangene Geschäftsjahr aus

Plus Die Schrobenhausener Bauer AG blickt auf das vergangene Jahr zurück. Die Pandemie hat zwar ihre Spuren hinterlassen, der Blick in die Zukunft ist dennoch optimistisch.

Besser als das Jahr zuvor, aber noch nicht ganz zufriedenstellend: So lautet die Bilanz der Schrobenhausener Bauer AG für 2021. Zu beneiden war der Global Player auch im vergangenen Jahr nicht, zu viele Unwägbarkeiten gab es auf den Baustellen. Gestiegene Rohstoff-, Material- und Transportkosten. Klingt wie ein dauerndes Rudern gegen den Strom. Die Beeinträchtigungen scheinen zur Normalität zu werden.