So war der politische Abend der CSU auf dem Schrobenhausener Volksfest

Plus Kabarettist Wolfgang Krebs brachte Stimmung ins Bierzelt auf dem Volksfest. Die CSU „gibt Vollgas“ für Ortsumgehungen in Neuburg und Schrobenhausen.

Söder, Stoiber und Aiwanger füllen ein Bierzelt – aber manchmal reicht dazu ein Mann: Wolfgang Krebs. Der Kabarettist aus Kaufbeuren brachte das Publikum beim letzten Tag des Schrobenhausener Volksfestes zum Lachen und zu stehenden Ovationen. Die Landkreis-CSU als Mitveranstalter sprach von einem „Super-Abend“.

Damit hatte die CSU dem Hubert-Aiwanger-Auftritt vom Vortag etwas Satirisches entgegengesetzt. Ins Festzelt marschierte Wolfgang Krebs natürlich als Markus Söder ein, flankiert von seinen Parteikollegen Matthias Enghuber und Andy Vogl aus Schrobenhausen, Spargelkönigin Natalie Fluhr und dem nimmermüden Josef Plöckl. Der Hauptredner („eigentlich braucht die Welt nur mich“) drosch auf die Berliner Ampelregierung als „schwaches Blinklicht“ ein und beklagte das verschenkte Abitur in anderen Bundesländern.