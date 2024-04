Spargelfest in Schrobenhausen mit Ex-Fußballtrainer Felix Magath

Schrobenhausen feiert an diesem Samstag das Spargelfest auf dem Lenbachplatz. Ehrengast ist ein bekannter Ex-Fußballtrainer.

Wenn der Schrobenhausener Spargel in größeren Mengen zur Verfügung steht, feiert man alljährlich mit einem Spargelfest vor dem Rathaus auf dem Lenbachplatz in der bekannten Spargelstadt. Beinahe wäre dies heuer durch die anhaltende Kälte nicht dazu gekommen, allerdings ist die Wetterprognose für diesen Samstag, 27. April, sehr vielversprechend. Organisator ist in diesem Jahr der Spargelerzeugerverband Südbayern, der laut Mitteilung ein abwechslungsreiches Programm mit Spargelschälwettbewerb, Spargelverkauf sowie Infostand und vor allem kulinarische Schmankerln anbietet.

Die Besucher erwartet bei hoffentlich sonnigem Frühlingswetter ein buntes Programm. Beginn ist um 10.30 Uhr mit der Begrüßung des Ehrengastes Felix Magath und verschiedener Produktköniginnen durch Bürgermeister Harald Reisner, der 1. Vorsitzende des Spargelerzeugerverbandes Südbayern Claudia Westner, sowie der Schrobenhausener Spargelkönigin Natalie I. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Hohenwarter Musebuam und Sandro Knoll.

Felix Magath ist Ehrengast beim Spargelfest in Schrobenhausen. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Spargelanstich in Schrobenhausen durch Felix Magath

Der traditionelle Spargelanstich erfolgt durch den Ehrengast Felix Magath am Bifang mit der Schrobenhausener Spargelkönigin Natalie und weiteren Ehrengästen. Es folgt eine Autogrammstunde mit Felix Magath und den königlichen Hoheiten. Der Bierfassanstich von der Brauerei Kühbach wird durch Umberto Freiherr von Beck-Peccoz vorgenommen. Es wird fränkischen Wein geben, vertreten durch einen Winzer vom fränkischen Weinbauverband sowie dessen Präsident und der fränkischen Weinkönigin. Ein Spargelschälwettbewerb und ein Glücksrad mit Überraschungen runden das Programm ab.

An einem Infostand des Spargelerzeugerverbandes werden die Ernährungsfachfrau Stilla Schrammel sowie die Lehrerin für Hauswirtschaft/Ernährung a.D. Karin Wurst als Autorin eines Spargelkochbuches rund um die Zubereitung von Spargel Auskunft geben.

Das Orchester der städtischen Musikschule leitet ab 12.30 Uhr zum Nachmittagsprogramm der Stadt Schrobenhausen für die ganze Familie über. (AZ)

Lesen Sie dazu auch