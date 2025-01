Sparkasse ersetzt gestohlene BRK-Spenden in Schrobenhausen 

Die BRK-Spenden, die ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in Schrobenhausen von am Straßenrand abgestellten Christbäumen gestohlen hat, wurden jetzt ersetzt. Die Sparkasse Altbayern ist eingesprungen und hat den Schaden für das Rote Kreuz abgewandt.

Wie berichtet, sammelte das BRK am Samstag gegen eine Spende Christbäume. Der Obolus wird in einem Kuvert direkt am Baum befestigt. Eine Schrobenhausenerin hatte schließlich bemerkt, dass der Umschlag an ihrem Baum im Laufe des Vormittags fehlte. Sie war nicht die Einzige, die auf diese Weise bestohlen worden war.

Der Vorfall hat den stellvertretenden BRK-Vorsitzenden Günther Schalk mächtig geärgert. „Das ist eine grenzenlose Sauerei“, macht der Schrobenhausener seinem Ärger Luft. „Wenn sich jemand erdreistet und einer Hilfsorganisation die Spenden klaut, für die Menschen ehrenamtlich den ganzen Tag lang durch das Schrobenhausener Land fahren, um nadelnde Christbäume zusammenzuklauben und abzufahren, dann ist bei mir der Ofen aus.“ Deshalb habe er sich überlegt, wie der entstandene Schaden aufgefangen werden könnte - und hat schließlich Rainer Wörz von der Sparkasse Altbayern von dem Diebstahl erzählt. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende habe daraufhin sofort zugesagt, dass die Sparkasse 500 Euro an die BRK-Bereitschaft Schrobenhausen spendet.

Spende der Sparkasse ersetzt gestohlene BRK-Gelder in Schrobenhausen

„Wir finden das Ganze einfach nur dreist - den ehrenamtlich Engagierten das Geld für ihre harte Arbeit zu stehlen, das noch dazu der Gemeinschaft in Form neuer Defibrillatoren auf den Einsatzfahrzeugen zugutekommen sollte, geht gar nicht. Das kann man so nicht stehen lassen,“ sagte Wörz bei der Spendenübergabe am Dienstag. Das BRK hat am Wochenende 330 Christbäume im Schrobenhausener Land eingesammelt, die Spendenkuverts wurden glücklicherweise aber nur von vergleichsweise wenigen Bäumen gestohlen. Günther Schalk würde sich jedoch freuen, wenn das gute Beispiel der Sparkasse auch andere Mitbürger zum Spenden anregen würde. Ein Defibrillator kostet rund 2500 Euro.

Spendenkonto: DE70 7215 2070 0000 0022 12 bei der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Verwendungszweck: BRK Schrobenhausen.