Spatenstich: Am Multipark entsteht eine Außenstelle des Landratsamts

Plus Ende 2024 soll die Außenstelle des Landratsamts in Schrobenhausen fertig sein. Jetzt war symbolischer Baubeginn.

Während im Multipark emsig gebaut wird, erfolgte am Freitag der Spatenstich für den dritten Bauabschnitt. Die letzten beiden von insgesamt sechs Gebäuden, mit der Bezeichnung I und S, werden damit offiziell begonnen. Vor allem das Gebäude I ist nicht nur für Schrobenhausen, sondern für den gesamten Landkreis wichtig. Dort zieht Ende 2024 die Außenstelle des Landratsamts Neuburg-Schrobenhausen ein.

„Das ist ein ganz besonderer Tag für uns alle“, meinte dann auch Landrat Peter von der Grün, der es sich nicht nehmen hatte lassen, selbst einen Spaten zu führen. Es habe Wetten gegeben, ob der Umzug der Außenstelle in die neuen Räumlichkeiten überhaupt in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden könne. Jahrzehntelang sei das Thema Außenstelle diskutiert worden. „Nun wird gebaut und damit haben wir ein wichtiges Wahlversprechen schneller erfüllt als vorher von Skeptikern befürchtet.“ Von der Grün dankte vor allem den Projektverantwortlichen von der BayWa und von der Plapperer Projekt GmbH. Die BayWa hatte sich für den Multipark mit der Baufirma Plapperer zusammengetan und die Projekt GmbH gegründet.