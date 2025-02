Spieleabend für Menschen in Trauer

Der Hospizverein Neuburg/Schrobenhausen bietet am 11. Februar einen Spieleabend speziell für Menschen an, die um einen Angehörigen trauern. Er ermöglicht, in lockerer Atmosphäre zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ein Spieleabend ersetzt keinen Verlust, aber er kann dabei helfen, für einen Moment den Alltag zu vergessen und neue Kraft zu tanken. Er beginnt um 18 Uhr im Caritaszentrum in Schrobenhausen, Bartengasse 6. Sonja Kolb und Susi Rozman, zwei erfahrene Trauerbegleiterinnen des Hospizvereins Neuburg/Schrobenhausen, begleiten durch den Abend. Anmeldung unter Telefon 08431/4364061 oder per E-Mail an info@hospizverein-neusob.de. (AZ)