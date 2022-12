Sternsinger-Treffen: Bischof Bertram sendet Sympathieträger aus

Plus Großes Sternsinger-Treffen in Schrobenhausen mit Gruppen aus Neuburg und Umland. Deutschlandweit sind 38 Millionen Euro gesammelt worden.

Bischof Bertram Meier ernannte Schrobenhausen am Donnerstag zur "Hauptstadt der Diözese". Sein Gruß galt 300 Sternsingern aus der Region, die zur zentralen Aussendung in die Lenbachstadt gekommen waren.