Testzentrum des Landkreises in Schrobenhausen schließt

Nach 100.000 Schnell- und 116.000 PCR-Tests ist jetzt Schluss: Das Testzentrum des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen am Lenbachplatz macht zu.

Im staatlichen Testzentrum am Lenbachplatz 10 in Schrobenhausen finden am Dienstag, 28. Februar, die letzten Testungen statt. Zum 1. März läuft die bundesweite Corona-Testverordnung aus. Deshalb enden damit auch die Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern auf kostenfreie Tests nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes.

Seit 10. Februar genügt Besucher von Krankenhäusern, Pflege- und Reha-Einrichtungen eine Selbstauskunft gegenüber der jeweiligen Einrichtung über einen durchgeführten Selbsttest ohne Aufsicht.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen betrieb zu Corona-Hochzeiten bis zu drei Teststellen gleichzeitig

Seit der Eröffnung des ersten Testzentrums in Schrobenhausen am 5. Oktober 2020 wurden knapp 100.000 Schnelltests und über 116.000 PCR-Tests erbracht. Mehrmals mussten die Testzentren aufgrund auslaufender Mietverträge umziehen. Zu Hochzeiten der Pandemie betrieb der Landkreis gemeinsam mit dem Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und dem BRK bis zu drei Teststellen gleichzeitig. (AZ)