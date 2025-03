Ticketverkauf läuft: Sportfreunde Stiller kommen zum Noisehausen

Nur rund 18.000 Einwohner hat Schrobenhausen, im Dreieck zwischen Augsburg, Ingolstadt und München gelegen. Doch am 25. und 26. Juli verwandelt sich die Spargelhochburg mit dem Beinamen „Rock City“ mal wieder in eine Festivalhochburg. Mit Acts wie Sportfreunde Stiller, Frank Turner & The Sleeping Souls, Blackout Problems, Heisskalt oder Montreal. Dann wird es stimmungsvoll und laut, aber auch gemütlich in der Stadt. Dann wird Schrobenhausen zu Noisehausen.

Es hat klein angefangen. Ein Tag voller Live Musik in der Altstadt von Schrobenhausen. So begann das Noisehausen im Jahr 2016. Inzwischen hat sich viel getan und das Festival hat sich zu einem Hot Spot in der Konzertlandschaft entwickelt, was die Auszeichnung „Festival des Jahres“ belegt. „Peace & Rock ‘n‘ Roll“, das funktioniert. Zum fünften Mal findet Noisehausen heuer auf diesem Areal im Herzen Schrobenhausens statt. Die große Hawkins Stage und die kleinere Backyard Stage, auf der sich verlässlich die eine oder andere Entdeckung machen lässt, integrieren sich an diesem Juli-Wochenende perfekt ins Stadtbild. Und wenn das Bauer-Rondell von der Noisehausen-Crew dann wieder so liebevoll dekoriert wird, vergisst man komplett, dass hier normalerweise Autos oder Maschinen stehen.

Dazu gibt es eine LED-Wand mit der Übertragung der Auftritte von der großen Bühne, viel Streetfood von lokalen Gastronomen, einen Biergarten und viele Chill-Ecken. Noisehausen ist, mit seinen vielen freiwilligen Helfern, auch eine Art Gemeinschaftsprojekt von Schrobenhausenern für Musikfans von überall. Und welches Musikfestival kann schon von sich behaupten, einen echten Sternekoch – den gebürtigen Schrobenhausener Chrissi Sauer, Küchenchef im erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Landsberger Restaurant Lech-Line – im Team zu haben?

Schrobenhausen lädt ein: Das Noisehausen-Festival geht in die fünfte Runde

Kurze Wege sind in der Kleinstadt das große Plus. Der Bahnhof, mit Direktanbindung nach Augsburg und Ingolstadt, ist zu Fuß nur etwa 200 Meter vom Festivalgelände entfernt. Nach den Headlinern fahren an beiden Tagen in Kooperation mit der Bayerischen Regiobahn Sonderzüge zurück nach Augsburg (1.28 Uhr) und Ingolstadt (1.48 Uhr). Auf dem Festival-Campground am Städtischen Sportgelände gibt es die Möglichkeit zu Zelten. Ein Caravan- / Wohnmobilstellplatz auf dem angrenzenden Volksfestplatz erweitert das Angebot.

Doch natürlich geht es ja vor allem um die Musik. Und da halten die Organisatoren um Festivalleiter Andi Baierl das Niveau zuverlässig hoch. Der britische Folk- und Punk Singer Songwriter Frank Turner und seine Band The Sleeping Souls statten der Kleinstadt 2025 erstmals einen Besuch ab. Als zweiten Headliner konnte man die Sportfreunde Stiller für das Noisehausen gewinnen.

Des weiteren werden Heisskalt aus Stuttgart auf ihrer viel beachteten ersten Tour seit 2019 in Schrobenhausen zu Gast sein und die Münchner Indiehelden Blackout Problems das Festival zum Beben bringen. Dazu viele weitere spannende Acts wie Das Lumpenpack, Montreal, Salò, Kafvka, Lara Hulo und viele mehr.

Der Festivalsommer kann also kommen. Tages- und Kombitickets sind online im hauseigenen Ticketshop www.ticket.noisehausen.de oder über Infield (www.infield.live) erhältlich. Alle aktuellen Informationen gibt es auch über die Noisehausen-Festival-App, die man sich auf der Homepage (www.noisehausen.de) kostenlos herunterladen kann. (AZ)