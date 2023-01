Schrobenhausen

Tote Frau im Steinbach: Offenbar ein "tragischer Unfall"

In Schrobenhausen wurde eine tote Person gefunden.

Passanten fanden Ende Dezember in Schrobenhausen eine tote Person. Die Leiche der 34-jährigen Frau wurde an der LMU in München untersucht. Jetzt gibt es die Ergebnisse.

In Schrobenhausen wurde am Morgen des 30. Dezember ein Leichnam gefunden worden. Passanten fanden den toten Körper einer 34-Jährigen aus Schrobenhausen im Steinbach nahe des städtischen Erlebnisfreibads auf. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde am Institut für Rechtsmedizin der LMU München eine Obduktion durchgeführt. Nun gab die Polizei das Ergebnis bekannt. Nach den Erkenntnissen der rechtsmedizinischen Untersuchungen müsse von einem "tragischen Unfallgeschehen" ausgegangen werden. Nähere Details teilte die Polizei nicht mit. Nur soviel: Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht. (AZ)

