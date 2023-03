Schrobenhausen

Treffsicher das einzige Auto gerammt

Das einzige geparkte Auto weit und breit hat ein Autofahrer in Schrobenhausen gerammt.

Ein 29-jähriger Autofahrer hat in Schrobenhausen ein besonderes Kunststück vollbracht: Er fuhr das einzige geparkte Auto in einer langen Straße an.

Ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat Samstagfrüh kurz vor 6 Uhr zielsicher ein geparktes Auto gerammt. Das Kuriose an der Geschichte: Es war zu diesem Zeitpunkt das einzige Fahrzeug, das in der Pfaffenhofener Straße in Schrobenhausen stand. Der Grund könnte gewesen sein, dass der Mann alkoholisiert war, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. (AZ)

