Trubel und Buh-Rufe: So lief der Volksfest-Auftakt mit Markus Söder

Plus Markus Söder gibt sich bei der Eröffnung des Volksfests in Schrobenhausen leutselig. Unter Menschen, die ihm zujubeln und applaudieren, mischen sich auch einige Kritiker.

Zünftige Blasmusik, süffiges Bier, Menschen, die ihn mögen, aber auch einige, die mit seiner Politik nicht viel anfangen können: Zum Volksfestauftakt hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstagabend Schrobenhausen besucht.