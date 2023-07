Unbekannter beschädigt Gartenzaun einer 93-Jährigen

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeig den Gartenzaun einer Seniorin in Schrobenhausen beschädigt. Anstatt sich zu kümmern, verschwand er. Wer kann Hinweise geben?

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitag irgendwann zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr den Gartenzaun einer 93-jährigen Schrobenhausenerin beschädigt und dann die Unfallstelle einfach verlassen, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern. Der Unbekannte hat weder seine Daten hinterlassen noch die Polizei verständigt. An dem Gartenzaun in der Beethovenstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro, berichtet die Polizei. Hinweise zum Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252/89750 entgegen. (AZ)