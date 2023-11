Unbekannter beschädigt Hausfassade und fährt weg

In Schrobenhausen hat ein bisland Unbekannter mit einem Lastwagen oder Kastenwagen ein Haus beschädigt und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag zwischen 7 und 18 Uhr fuhr ein Lastwagen oder ein großer beziehungsweise hoher Kastenwagen gegen einen hervorstehenden Erker am Mehrparteienhaus am Franziskanerweg in Schrobenhausen. Dabei wurde in einer Höhe von circa 2,50 Meter die Fassade auf einer Fläche von ungefähr 30 mal 30 Zentimeter beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Der Schaden beträgt rund 750 Euro, berichtet die Polizei. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon 08252/89750 an die Polizei wenden. (AZ)