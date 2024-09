Unbekannter fährt ein Auto am Friedhof an

Am Samstag hatte ein Meitinger in der Zeit zwischen 10.40 und 14.20 Uhr seinen VW Passat auf dem Schotterparkplatz des Neuen Friedhofs in Steingriff geparkt.

Die Polizei Schrobenhausen sucht nach Zeugen der Unfallflucht

Bei seiner Rückkehr bemerkte er laut Polizei frische Schäden an seinem Fahrzeug. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter der Nummer 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)